«Montis, ottimo lavoro sui rifiuti»



ALGHERO - «“Il potere logora chi non lo ha più”, Crediamo sia opportuno che, dopo l'ennesima pessima uscita sulla stampa da parte del gruppo Per Alghero, firmata dai consiglieri Bruno, Esposito e Sartore sulla questione percentuale della raccolta differenziata, si debba usare meno la dialettica politica e congratularsi con la cittadinanza tutta».



Il Coordinamento cittadino di Fotza Paris interviene nella querelle “raccolta differenziata” sottolineano come «il risultato ottenuto è quanto ci si dovrebbe aspettare da chi ha recepito e fatto suo un principio che non ha colore politico, ma buonsenso e civiltà. È evidente che – attaccano Massimiliano Lepri ed Ettore Casu - quando si usano argomenti del genere per attaccare l'avversario politico, si mette in evidenza l'assenza di idee politiche. È anche vero che chi ha sofferto di una grave forma di annuncite cronica, bene o male purché se ne parli, non conosce la differenza tra comunicazione di dati oggettivi e appendersi al petto medaglie».



Il sindaco di Alghero Mario Conoci – proseguono dalla sede di Fortza Paris - ha solo ed esclusivamente comunicato il successo che i cittadini di Alghero hanno contribuito ad ottenere con la loro capacità di tutelare l'ambiente ed ha tutte le ragioni di essere orgoglioso di rappresentare Alghero in tutte le sue peculiarità. Non risulta altresì che l'assessore del gruppo Riformatori sardi-Fortza Paris Andrea Montis abbia appuntato al suo petto alcuna medaglia. Solo un mese fa, infatti aveva riconosciuto il lavoro svolto dalla passata Amministrazione e di avere la volontà di proseguire su quel percorso, migliorando ove lo necessita la qualità del servizio di raccolta rifiuti. Noi di Fortza Paris pensiamo che stia svolgendo un ottimo lavoro, con tanta passione ed entusiasmo», concludono Lepri e Casu.



