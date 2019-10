Condividi | Red 12:16 Anche la borgata di Maristella sceglie il sistema del porta a porta per la raccolta dei rifiuti. Condivisione con l’Assessorato comunale all’Ambiente per i miglioramenti del servizio Anche Maristella sceglie il porta a porta



ALGHERO - Migliora il sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti, con la volontà dall’Amministrazione comunale di Alghero di apportare modifiche ed integrazioni concordate con gli abitanti di Maristella. La scelta è stata attuata in seguito alla volontà dei residenti, raccolta attraverso la compilazione di un questionario, in cui si prevedevano le varie tipologie di raccolta (cassonetti- isole ecologiche o porta a porta).



La scelta è stata fatta per il sistema del porta a porta, dopo l'attuazione di accorgimenti utili al superamento delle criticità registrate in questi anni, soprattutto nel periodo estivo. Un metodo di scelta trasparente, avvenuto in un clima cordiale e disteso confronto con gli assessori comunali all’Ambiente Andrea Montis ed alle Manutenzioni Antonello Peru, con la funzionaria del Settore Ambiente Paola Madau, che hanno incontrato nei giorni scorsi in borgata i residenti, con il presidente del Comitato Tonina Desogus per la definizione delle iniziative individuate.



«Riteniamo che questo processo di condivisione con la cittadinanza possa ridare fiducia ai cittadini verso le Istituzioni e che, inoltre, l'opzione scelta (porta a porta) potrà ridurre quelle distanze (anche sociali) createsi, per differenza e tipologia di servizio offerto, tra la citta di Alghero e le borgate, in particolare quelle ad alta densità abitativa come Maristella - spiega Montis - "Nei prossimi mesi, valuteremo operativamente la fattività di quanto richiesto, specificando già da subito che oltre a Maristella l'allargamento del porta a porta potrebbe avvenire anche nella località Carrabbuffas (ove insistono oltre trecento utenze) e per cui presto convocheremo un incontro con i suoi abitanti».