Scoperti altri due furbetti del ticket

CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione quotidianamente condotta a tutela della spesa pubblica, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias e quelle di Muravera hanno individuato due persone, uno a Gonnesa e l’altro a Villaputzu, che hanno indebitamente usufruito di benefici nel settore dei ticket sanitari. I due sono stati individuati dopo l’analisi delle risultanze informative acquisite nell’ambito del controllo del territorio e dagli ulteriori riscontri con le banche dati in uso al Corpo.



L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, controllando la corrispondenza tra la capacità reddituale dichiarata dall’interessato con autocertificazione con quanto censito dalle banche dati. Le attività ispettive hanno permesso di accertare che i due, durante il periodo di erogazione delle agevolazioni, erano regolarmente impiegati in attività lavorative, disattendendo quanto previsto dalla normativa di settore che presuppone lo stato di disoccupazione da parte di chi richiede la citata esenzione.



Le indagini hanno permesso di contestare l'indebita esenzione dal pagamento del ticket sanitario per un importo pari a 520euro per l'anno 2016 nel primo caso e 249euro nel 2014 per il secondo. I responsabili sono stati segnalati alla locale Prefettura per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al triplo del beneficio conseguito ed alla competente Asl per la restituzione dell'indebito percepito. Dall'inizio dell'anno,la Guardia di finanza ha individuato ventitre casi di indebita esenzione del pagamento del ticket sanitario per un ammontare complessivo di oltre 15mila euro.