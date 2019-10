Condividi | Red 23:21 Ritorna sabato e domenica la decima edizione della manifestazione di interesse storico e collezionistico patrocinata dal Comune di Sassari riservata ad auto e moto d’epoca Rievocazione storica Circuito di Platamona



SASSARI - Ritorna sabato 12 e domenica 13 ottobre, la manifestazione di interesse storico e collezionistico patrocinata dal Comune di Sassari “X Rievocazione storica Circuito di Platamona”, riservata ad auto e moto d’epoca. L'iniziativa, turistico-culturale e non agonistica, vedrà cinquanta mezzi, tra moto ed auto rigorosamente d‘epoca, spostarsi autonomamente, nel pieno rispetto del codice della strada e delle norme vigenti.



La novità di questa edizione sarà un passaggio nella Romangia, nel territorio comunale di Sorso, con successivo trasferimento a Platamona e con l’arrivo a Sennori, dove la manifestazione si concluderà. Si partirà domani, alle 16, con l’esposizione delle automobili e delle moto in Via Cavour, fino alle 20.



Domenica, si inizierà alle 9, con la partenza del primo mezzo da Via Cavour verso Osilo, frazioni Santa Vittoria e San Lorenzo. A seguire, tappa a Sorso, poi Platamona e, alle 11.30, arrivo a Sennori.