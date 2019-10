Condividi | Red 23:46 Istituzioni ed operatori economici privati insieme in una nuova governance per ridare competitività e far crescere qualità e sostenibilità. Approvata la proposta di regolamento per il Consiglio comunale. Il Tavolo permanente per il turismo mette insieme per la prima volta il Comune, la Fondazione Alghero, le rappresentanze accreditate degli operatori economici privati, il Parco di Porto Conte, l’Amp Capo Caccia–Isola Piana, la Sogeaal, il Consorzio del porto, l´Azienda regionale dei trasporti, l´Università e le Istituzioni scolastiche La Giunta Conoci vara il tavolo del turismo



ALGHERO - «Il turismo è il principale asse per la crescita economica di Alghero, capace di generare benessere stabile e diffuso, con grande beneficio dell’occupazione, dei salari, dello sviluppo». Così, il sindaco Mario Conoci commenta la nuova visione della programmazione turistica ad Alghero. La nascita di una nuova ed efficace cabina di regia «ha per obbiettivo – aggiunge il primo cittadino - far crescere un turismo forte, che privilegi la qualità e la sostenibilità. Per far questo, è necessario riconoscere a ciascun attore cittadino il proprio ruolo e le relative responsabilità». La Giunta Conoci ha licenziato ieri (giovedì) la proposta di regolamento del Tavolo permanente per il turismo, che verrà sottoposta all’attenzione delle competenti Commissioni consiliari (la Prima e la Quarta) ed al Consiglio comunale. Istituzioni ed operatori economici privati, consorzi, club di prodotti ed associazioni di categoria «trovano una sede non più occasionale, ma permanente ed istituzionale che non si limiti a definire le linee guida dell’intero processo, ma capace di incidere sulle dinamiche turistiche con azione e interventi coerenti e il più possibile condivisi», dichiarano dagli uffici comunali di Porta Terra.



«Alghero costruisce una nuova ed efficace governance del turismo per strutturare un’offerta in grado di ridare alla città quella competitività oggi appannata, capace di liberare tutte le sue potenzialità, sostituendo esperienza e programmazione a improvvisazione e tentennamenti. Dobbiamo far crescere un turismo forte, che privilegi la qualità e la sostenibilità», spiega l'assessore comunale al Turismo Marco Di Gangi. L’interazione tra gli operatori privati ed i soggetti pubblici coinvolti «non può quindi limitarsi ad essere episodica, occasionale e determinata dalla maggiore o minore sensibilità degli amministratori». Il Tavolo permanente per il turismo come organismo consultivo, e come strumento di supporto alle scelte strategiche, istituzionali e non, anche articolato per Commissioni, esprimerà pareri non vincolanti in merito alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenza dell’Amministrazione comunale; Programmazione delle iniziative di intrattenimento e promozione turistica di interesse locale; Strategie comunicative e azioni di marketing rivolte ai mercati italiani e stranieri; Iniziative finalizzate a migliorare l’ospitalità e l’offerta turistica locale; Gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica.



