Cinquant´anni di Avis: incontro ad Alghero

ALGHERO - L'Avis Alghero compie cinquant'anni. Dal 1969, anno di fondazione, l'organizzazione di volontariato algherese ha svolto in città un ruolo fondamentale sul piano medico e sanitario, ma anche e soprattutto su quello della promozione della cultura della solidarietà.



Per celebrare il traguardo del mezzo secolo, l'Associazione ha programmato una giornata con diverse manifestazioni da tenersi ad Alghero domenica 20 ottobre. Lunedì 14, alle 10.30, negli uffici comunali di Porta Terra, si terrà una conferenza stampa di presentazione del programma.



