A polpi a Porto Conte: beccati due oristanesi



ALGHERO – Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti del Corpo forestale della base navale di Alghero, coordinati dall'Ispettorato provinciale di Sassari, hanno sorpreso due pescatori che, con fiocine e lampade, avevano già catturato circa 6chilogrammi di pescato nell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Si tratta di due oristanesi impiegati stagionalmente in Riviera del corallo.



Lo stop alla pesca, attorno alle 2, è stato intimato dagli uomini dell'ispettore Bernardo Brau in località Mastru Antoni, nel golfo di Porto Conte. Pronto il sequestro del pescato e delle attrezzature da pesca.



