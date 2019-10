Condividi | Red 22:08 Questa mattina, il 52enne amministratore delegato della Sogaer ed ex presidente regionale della Confindustria è stato accompagnato nel carcere di Uta. Nell´indagine, sono state complessivamente monitorate dodici persone e di queste, tre sono finite agli arresti domiciliari Bancarotta: arrestato Alberto Scanu



CAGLIARI – Distrazione di fondi, utilizzo di prestanome e decine di episodi di bancarotta. Il tutto, per un buco creato da circa 60milioni di euro. Con queste accuse, il 52enne imprenditore Alberto Scanu è stato accompagnato dai militari della Guardia di finanza nella Casa circondariale di Uta. L'ordine di arresto a carico dell'amministratore delegato della Sogaer ed ex presidente regionale della Confindustria è stato emesso dal giudice per le udienze preliminari Giampaolo Casula su richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia.



Nell'indagine, sono state complessivamente monitorate dodici persone e di queste, tre sono finite agli arresti domiciliari. Si tratta della 49enne sorella di Scanu, Laura, il 53enne Giovanni Pinna e l'83enne Valdemaro Giuseppe Peviani.



Pare che l'inchiesta riguardi il fallimento di società riconducibili, secondo il pm Pilia al gruppo Scanu, in particolare all'imprenditore Alberto- Scanu che, intanto, si è dimesso da ad della società che gestisce l'aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas e delle altre cariche sociali che rivestiva.



