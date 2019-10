Condividi | A.B. 18:03 Il 20 ottobre riparte ufficialmente il campionato nazionale di serie A. Alle 15.30, sul manto erboso di Maria Pia, i padroni di casa affronteranno il Cus Ad Mayora Torino. Intanto sono arrivati nella rosa algherese anche l´argentino Jose Leando Poloni ed il tongano Joseph Petelo Amatori rugby Alghero: domenica l´esordio



ALGHERO - Domenica 20 ottobre riparte ufficialmente il campionato nazionale di serie A di rugby. Alle 15.30, sul manto erboso di Maria Pia, l'Amatori Alghero affronterà il Cus Ad Mayora Torino. La compagine algherese si prepara all’esordio casalingo valido per il girone1. Un girone difficile, con squadre blasonate ed altre che vogliono cercare di ottenere il miglior risultato in questa nuova annata sportiva. Tra queste, il Parabiago, il Pro Recco ed il Biella, solo per citarne alcune.



Intanto, la società algherese presieduta da Franco Badessi si è mossa sul mercato per cercare di mettere a punto la rosa per affrontare al meglio quest’annata. Jose Leandro Poloni, la scorsa stagione in forza al Capoterra. Uomo di grande esperienza, pilone di ruolo chiamato dalla società algherese per rinforzare squadra e team tecnico. Di origini argentine, Poloni (classe 1981) affiancherà Steve Bortolussi ed Ogert Pacom che in questa stagione metterà a disposizione tutta la sua esperienza sia in campo, sia fuori. Il settore sul quale si concentreranno Paco e Poloni sarà la mischia. E' arrivato anche il tongano Joseph Petelo (classe'95), che ricoprirà il ruolo di numero 8.



I due nuovi arrivi si vanno ad aggiungere a quelli di Federico Michel (mediano di mischia argentino), Jason Alegiani (tre quarti proveniente da Roma), Gabriele Macchioni (pilone da Orvieto) e Gianluca Catania (mediano di mischia da Napoli). Ovviamente, il punto fermo della squadra è lo zoccolo duro dei tanti algheresi, con in testa Paco e Pesapane, Spirito, Serra, Delrio, Madeddu, Gabbi, Bombagi ed Ilie, dall’ormai “algherese d’adozione” Ousmann e dalle riconferme di Ceglia, Sciacca, Micheli e Stefani. Venerdì 18, è in programma la presentazione della squadra allo Sky Blau bar, alla presenza di dirigenza e giocatori.



Nella foto: Steve Bortolussi ed Alessandro Pesapane Commenti ALGHERO - Domenica 20 ottobre riparte ufficialmente il campionato nazionale di serie A di rugby. Alle 15.30, sul manto erboso di Maria Pia, l'Amatori Alghero affronterà il Cus Ad Mayora Torino. La compagine algherese si prepara all’esordio casalingo valido per il girone1. Un girone difficile, con squadre blasonate ed altre che vogliono cercare di ottenere il miglior risultato in questa nuova annata sportiva. Tra queste, il Parabiago, il Pro Recco ed il Biella, solo per citarne alcune.Intanto, la società algherese presieduta da Franco Badessi si è mossa sul mercato per cercare di mettere a punto la rosa per affrontare al meglio quest’annata. Jose Leandro Poloni, la scorsa stagione in forza al Capoterra. Uomo di grande esperienza, pilone di ruolo chiamato dalla società algherese per rinforzare squadra e team tecnico. Di origini argentine, Poloni (classe 1981) affiancherà Steve Bortolussi ed Ogert Pacom che in questa stagione metterà a disposizione tutta la sua esperienza sia in campo, sia fuori. Il settore sul quale si concentreranno Paco e Poloni sarà la mischia. E' arrivato anche il tongano Joseph Petelo (classe'95), che ricoprirà il ruolo di numero 8.I due nuovi arrivi si vanno ad aggiungere a quelli di Federico Michel (mediano di mischia argentino), Jason Alegiani (tre quarti proveniente da Roma), Gabriele Macchioni (pilone da Orvieto) e Gianluca Catania (mediano di mischia da Napoli). Ovviamente, il punto fermo della squadra è lo zoccolo duro dei tanti algheresi, con in testa Paco e Pesapane, Spirito, Serra, Delrio, Madeddu, Gabbi, Bombagi ed Ilie, dall’ormai “algherese d’adozione” Ousmann e dalle riconferme di Ceglia, Sciacca, Micheli e Stefani. Venerdì 18, è in programma la presentazione della squadra allo Sky Blau bar, alla presenza di dirigenza e giocatori.Nella foto: Steve Bortolussi ed Alessandro Pesapane