L’Amatori Rugby Alghero vince e convince

ALGHERO – L’Amatori Rugby Alghero vince, convince e – soprattutto – sorpassa. Nella penultima gara del campionato, valida come recupero della 17^ giornata, i ragazzi di Marco Anversa piegano il Rugby Lecco per 31 a 17 sul campo di Maria Pia, conquistando 5 punti fondamentali nella corsa al terzo posto.



Primo tempo di grande impatto per i catalani, subito avanti grazie a due mete di Spirito nei primi sedici minuti, ben orchestrate e con ottimo lavoro della linea arretrata. A seguire la marcatura di Perello, che sembrava chiudere già i conti. Il Lecco però non ci sta e accorcia le distanze prima con Shalby e poi con Castelletti, riportando il punteggio sul 17 a 12 a fine frazione. Nella ripresa l’Alghero si ripresenta in campo con la giusta cattiveria. Perello segna ancora, poi tocca a Cincotto portare a casa la quinta meta di giornata. Lecco trova una segnatura nel finale, ma non basta: la gara si chiude 31 a 17 per i padroni di casa, davanti a circa 300 spettatori.



Con questa vittoria, l’Amatori si porta a 58 punti, scavalcando in classifica proprio il Rugby Noceto, fermo a 56. E sarà proprio contro di loro che andrà in scena l’ultimo atto di stagione, sabato 26 aprile sempre al Campo di Maria Pia. In palio c’è il terzo gradino del podio, ma anche qualcosa di più: l’onore di chiudere con una vittoria davanti al proprio pubblico.