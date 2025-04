Cor 11:22 U18, pesante sconfitta per l´Amatori Seconda sconfitta pesante nel giro di un mese per l’Amatori Rugby Alghero Under 18, battuta in trasferta dall’Olbia con un netto 74-26



ALGHERO - Seconda sconfitta pesante nel giro di un mese per l’Amatori Rugby Alghero Under 18, battuta in trasferta dall’Olbia con un netto 74-26. Una partita segnata fin dai primi minuti da un avvio devastante dei padroni di casa, che hanno chiuso il parziale iniziale avanti 36-0 dopo appena venti minuti di gioco.



«Se il primo ko poteva essere uno scivolone, questa seconda sconfitta così netta mostra una preoccupante mancanza di attitudine”, ha commentato l’allenatore Matteo Toniolo. “Non credo sia solo una questione tecnica: l’involuzione è evidente, e l’incapacità di reagire, pur contro un avversario cinico e bravo a sfruttare ogni nostro errore, è segno di una tenuta mentale che non sta reggendo».



Toniolo ha ammesso anche delle responsabilità personali nella gestione del gruppo: «Mi sento di dover chiedere scusa alla squadra e alla società. Evidentemente ho commesso degli errori negli allenamenti e nella conduzione del gruppo. Questa pausa pasquale servirà per rimettere in ordine le idee». Nonostante la sconfitta, l’Amatori porta a casa un punto di bonus difensivo e qualche prestazione individuale di rilievo. A due giornate dalla conclusione, l’obiettivo ora è ritrovare compattezza e onorare al meglio le ultime uscite stagionali.