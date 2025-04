S.A. 13:22 Serie C Amatori rugby perde contro Cagliari Amatori Rugby Alghero perde di misura una sfida intensa contro il Cagliari e saluta Martiri e Urgias per l´ultima partita davanti al pubblico di casa



ALGHERO - Partita carica di emozione e intensità quella andata in scena a Maria Pia domenica 27 aprile, dove l’Amatori Rugby Alghero ha affrontato il Cagliari per una gara valida per il campionato di Serie C cadetta. Al termine di un match combattuto, gli algheresi sono stati superati 15-18. La gara, come previsto, si è rivelata durissima: forti in mischia chiusa e touche i padroni di casa, rapidi e cinici gli ospiti. Alghero ha chiuso il primo tempo avanti 15-8 grazie alle mete di Murineddu e a una meta tecnica, oltre a un calcio di punizione di Mura. Nella ripresa, nonostante l'espulsione di un giocatore del Cagliari, gli avversari hanno ribaltato il punteggio con due mete decisive.



«Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare all’ultimo minuto – spiega l’allenatore Danilo Canu – ma abbiamo scelto di cercare la meta anziché i pali, senza riuscire a concretizzare». Nonostante la sconfitta, la giornata è stata speciale per Giovanni Martiri e Antonio Urgias, omaggiati da compagni e dirigenti per la loro ultima partita casalinga: «Tutta la dirigenza ed i compagni di squadra li ringraziano per quello che hanno dato a questo sport e a questa Società», ha sottolineato Canu.