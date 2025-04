S.A. 19:46 Rugby giovanile: Alghero in trasferta a Sassari Nuova tappa ospitata dal campo dei Bulldog a Sassari disputata domenica 6 aprile. Protagoniste le categorie U8, U10 e U12 del settore propaganda, con la partecipazione delle veterane Alghero Rugby, Olbia e Bulldog, affiancate dalle new entry Sassari Rugby e Rugby Torres



ALGHERO - Prosegue il campionato giovanile per l'Amatori Rugby Alghero con una nuova tappa ospitata dal campo dei Bulldog a Sassari disputata domenica 6 aprile. Protagoniste le categorie U8, U10 e U12 del settore propaganda, con la partecipazione delle veterane Alghero Rugby, Olbia e Bulldog, affiancate dalle new entry Sassari Rugby e Rugby Torres. In tarda mattinata spazio alla categoria U14: quattro partite che hanno visto in campo formazioni miste nord-sud Sardegna. Cagliari e Capoterra da un lato, Alghero, Sassari e Bulldog dall’altro, con Olbia e Sinnai a completare il quadro delle squadre presenti. Una giornata intensa all’insegna dello sport, della formazione e della condivisione tra giovani atleti e famiglie.