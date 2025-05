Cor 11:40 Quatre Barres, Mimmo Pirisi benedice l´Amatori Trasferta in Catalogna dell´Amatori Rugby Alghero, vittoria con il Tarragona e il pensiero alla ripresa del prestigioso trofeo. Alla partenza il saluto istituzionale del presidente del Consiglio Pirisi



ALGHERO - «Una partita per ricominciare». L’Amatori Rugby Alghero ha incontrato sabato scorso in Catalogna il Club Rugby Tarragona, in un incontro amichevole disputato a Tarragona. Giovedì scorso, prima della partenza, il saluto dell’Amministrazione comunale da parte del Presidente del Consiglio Comunale Beniamino Pirisi. L’incontro si è concluso con la vittoria dei catalani di Alghero, che hanno avuto la meglio sui cugini di Tarragona dopo una bella e combattuta partita con il risultato finale di 21 a 25. «Ma ciò che conta, da parte della dirigenza algherese - si legge nella nota di Porta Terra - è la volontà di riprendere il filo interrotto della coppa Quatre Barres il torneo che nel recente passato ha visto impegnati gli algheresi nel confrontarsi con altre squadre della Catalogna».