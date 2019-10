Condividi | Red 13:15 Nessun gioco di parole o ironia. Il consigliere comunale ex Lega di Alghero entra a gamba tesa nella polemica sul tavolo del turismo pensato dalla Giunta Conoci e si scaglia contro i colleghi di minoranza appellandoli come fossero cani Monti chiede ai consiglieri di stare a «cuccia»



ALGHERO - «Hanno anche il coraggio di parlare e di dirci cosa dobbiamo fare». «Ora ci siamo noi, e voi non avete proprio nulla da insegnarci.

Fatevene una ragione». «Sapremo noi come rimediare a tutto il casino che avete fatto in questi 5 anni. Poi se avete fiato continuate pure ad abbaiare». E ancora: «state a cuccia».



Nessun gioco di parole o ironia. Sono le parole scritte dal consigliere comunale ex Lega di Alghero, Giovanni Monti (nella foto), che entra a gamba tesa nella polemica sul tavolo del turismo pensato dalla Giunta Conoci. Monti si scaglia contro i colleghi di minoranza, rei di aver espresso non pochi dubbi sull'utilità del provvedimento approvato dall'esecutivo.



