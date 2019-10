Condividi | A.S. 20:15 Emerge una scena del crimine agghiacciante. Il 70enne di Alghero trovato morto nella sua casa di Boca Chica, vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana Algherese strangolato a Santo Domingo



ALGHERO - Sarebbe stata una morte atroce. Legato nudo, mani e piedi sopra il letto con della tela. E' la tragica fine che avrebbe fatto Piero Testoni il 70enne di Alghero trovato morto nella sua casa di Boca Chica, vicino a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana.



La scoperta del corpo risale alla giornata di domenica. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, suoi connazionali residenti nello stesso condominio.



Secondo il medico legale la morte sarebbe stata provocata da asfissia. Stando a quanto riporta la stampa locale, le forze dell'ordine sarebbero sulle tracce di due donne e di un uomo che sono stati visti uscire dall'abitazione della vittima. Intanto il cadavere di Testoni, che è un ex impiegato dell'Enel, è stato trasferito all'Istituto centrale di scienze forensi per tutte le analisi del caso.