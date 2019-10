Condividi | Red 15:09 Aggiudicati nei giorni scorsi i restanti lavori di adeguamento strutturale dello stabile di Via Vittorio Emanuele, sede della scuola materna comunale. Intanto, vengono migliorate le condizioni nella scuola elementare Sacro Cuore Asilo ex Omni: interventi di adeguamento



ALGHERO - Aggiudicati nei giorni scorsi i restanti lavori di adeguamento strutturale dello stabile di Via Vittorio Emanuele, “ex Omni”, sede della scuola materna comunale. Verranno sostituiti tutti gli infissi, a chiusura di un opera di ristrutturazione iniziata nel novembre 2018 ed attuata per adeguare l’immobile alle norme e rendere più accogliente la struttura, nell’ambito del progetto Iscol@.



L’intervento, una volta concluso (tra circa quarantacinque giorni), permetterà ai bambini di ritornare nel loro asilo. «L’impegno dell’ Amministrazione – spiega l’assessore comunale ai Lavori pubblici Antonello Peru - sarà quello di monitorare costantemente con l’impresa aggiudicataria lo svolgimento delle opere affinché l’intervento si possa concludere entro i tempi».



La scorsa settimana, Peru ha effettuato un sopralluogo nella Scuola Sacro Cuore, dove dal novembre scorso sono accolti i bambini dell'ex Omni, per incontrare gli i insegnanti e le assistenti. Dal sopralluogo, è emerso che le aule, seppur dimensionate al numero degli utenti, non sono sufficientemente adeguate alle esigenze dei bambini. Così come gli spazi per le attività ludico didattiche sono state ricavate utilizzando aree esterne e pensate per bambini delle scuole elementari. «Per questo motivo, i tecnici comunali e quelli della Società In House hanno messo in cantiere una serie di opere che permetteranno ai bambini di usufruire degli spazi in maniera più adeguata in attesa del ritorno nell'ex Omni».