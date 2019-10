Condividi | Red 16:13 Domani mattina, negli spazi della Scuola Media di Via XX settembre, l´Istituto Comprensivo n.1, in collaborazione con la libreria Cyrano, organizza l´incontro tra lo scrittore e gli studenti delle classi terze sul piacere della lettura Alghero: Marcello Fois incontra le scuole



ALGHERO – Domani, giovedì 17 ottobre, alle 9.30, negli spazi della Scuola Media di Via XX settembre, l'Istituto Comprensivo n.1 di Alghero, in collaborazione con la libreria Cyrano, organizza l'incontro tra lo scrittore Marcello Fois e gli studenti delle classi terze sul piacere della lettura. L'autore, tra i più affermati ed apprezzati del panorama culturale italiano, incontrerà i ragazzi nella biblioteca dell'istituto per una chiacchierata e un dibattito partendo dal confronto delle reciproche esperienze all'interno di un progetto dell'Istituto per favorire un avvicinamento delle generazioni più giovani alla lettura.



