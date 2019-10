Condividi | Red 9:06 Venerdì sera, la libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ospiterà l´autrice de “La nuova coscienza di Maria Maddalena” e di “MyeshuakOr il codice dell´origine”, editi da Stazione Celeste Incontro con la cre-autrice Venneri ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 18 ottobre, alle 19.30, la libreria il Manoscritto, in Via Pascoli 45, ad Alghero, ospiterà Adele Venneri, autrice de “La nuova coscienza di Maria Maddalena” e di “MyeshuakOr il codice dell'origine”, editi da Stazione Celeste. Un viaggio alchemico che mano nella mano ti condurrà a Te. «Nella tua ricerca, vita dopo vita, è davvero me che cercavi o attraverso la mia frequenza cercavi te stessa, te stesso?», dichiara Venneri. L'incontro è ad ingresso libero. Per ulteriori informazioni, si può contattare Daria o Simona, telefonando ai numeri 338/8391068 o 349/2858678.



