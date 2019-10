Condividi | Red 14:07 Favorire la ripresa e lo sviluppo dell´economia e, in particolare, delle attività commerciali nel centro storico e nelle vie principali della città. Con questo obiettivo, la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una deliberazione per il riconoscimento e la promozione degli otto Centri commerciali naturali esistenti e di quelli che nasceranno Ccn: Sassari punta sulla promozione



SASSARI - Favorire la ripresa e lo sviluppo dell'economia e, in particolare, delle attività commerciali nel centro storico e nelle vie principali della città. Con questo obiettivo, la Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi una deliberazione per il riconoscimento e la promozione degli otto Centri commerciali naturali esistenti a Sassari e di quelli che nasceranno. L'Amministrazione intende, dunque, supportare «la proposizione e la promozione di programmi attuativi della rivitalizzazione della qualità della vita urbana, nei quali prevalga la qualità, con interventi mirati a migliorare l’accoglienza nelle vie del centro cittadino con iniziative volte a valorizzare l'identità storica, culturale e sociale della città di Sassari».



Negli ultimi anni, il commercio locale ha risentito fortemente della crisi generale, con un drastico calo dei consumi ed un ridimensionamento della rete degli esercizi di vicinato e delle attività artigianali nel centro storico e nelle vie principali della città. Il Comune, quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ha deciso di avviare un percorso, che permette il riconoscimento dei Centri commerciali naturali già esistenti e di quelli di nuova istituzione. Nei mesi scorsi, è stato rafforzato il dialogo (grazie anche al Tavolo delle attività produttive) con attori istituzionali ed operatori del mondo produttivo e sociale. Questo ha permesso di rilevare le diverse esigenze, verificare l’interesse degli operatori economici alla costituzione dei Ccn e di approfondire le opportunità ef i problemi legati alla loro costituzione.



Oggi gli otto Centri commerciali naturali riconosciuti sono il Consorzio Sassari in centro, "Il Corso", "Centro Cavour", "Via Manno/Via Bellieni", "Piazza D'italia e Via Roma", "Stelle del centro", "Piazza Tola" e "Torre Tonda". Per loro, e per gli altri che si costituiranno in futuro, l'Amministrazione comunale si è impegnata formalmente a «garantire, nell'interesse generale della Comunità, promozione e supporto operativo alle iniziative proposte e organizzate».