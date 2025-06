S.A. 10:39 Ottimizzazione progettuale e gestionale: laboratorio Il laboratorio gratuito si inserisce nel ciclo di laboratori operativi dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), organizzato da Promo PA Fondazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari



SASSARI - ll webinar si inserisce nel ciclo di laboratori operativi dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), organizzato da Promo PA Fondazione in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, pensato per offrire strumenti concreti e competenze specialistiche a chi intende operare attivamente in questo ambito. L'appuntamento è l'11 luglio, dalle 9.00 alle 13.00, nella sede della Camera di Commercio di Sassari in Via Roma, 74. Ogni incontro affronta e conclude un tema specifico, rendendo possibile la partecipazione anche a singoli appuntamenti. Durante ogni laboratorio sarà riservato uno spazio specifico all’analisi dei casi che i partecipanti, se lo desiderano, potranno sottoporre all’attenzione dei relatori. I progetti inviati saranno selezionati con priorità per quelli più esemplificativi, in grado di rappresentare al meglio situazioni operative, sfide progettuali o modelli replicabili nell’ambito delle CER. Per consentirne un’adeguata valutazione e l’integrazione nel programma, i casi studio dovranno essere inviati almeno una settimana prima della data del laboratorio.