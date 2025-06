S.A. 17:18 Imprese verso il futuro dell´innovazione: convegno Un´iniziativa che nasce per orientare le imprese del territorio verso l´innovazione e la sostenibilità organizzato da Confartigianato Sassari edilizia. Appuntamento giovedì 12 giugno a Sassari



SASSARI - Un'importante opportunità di approfondimento sulle nuove sfide e i finanziamenti legati alla Transizione 5.0 si aprirà il domani giovedì 12 giugno dalle ore 17 nella sala convegni della Camera di Commercio con l'evento "Transizione 5.0: Nuove competenze per l’impresa del futuro", un'iniziativa che nasce per orientare le imprese del territorio verso l'innovazione e la sostenibilità organizzato da Confartigianato Sassari edilizia. Ad aprire i lavori saranno la Presidente di Anaepa Sassari Maria Amelia Lai, il Presidente di Confartigianato Sassari Marco Rau, i rappresentanti degli ordini professionali, a sottolineare l'importanza di una visione congiunta per lo sviluppo economico.



Il cuore dell'evento sarà rappresentato dagli interventi tecnici, a partire dalle che affronteranno temi cruciali per la competitività delle imprese. Il primo focus, curato dal relatore Roberto Piras, sarà dedicato ai "Finanziamenti per la Transizione 5.0 e lo sviluppo in Sardegna". Verranno illustrate le agevolazioni disponibili per le imprese e le modalità di integrazione tra le nuove opportunità della Transizione 5.0 e i fondi del POR Sardegna.



A seguire, Marco Naseddu approfondirà il "POR Sardegna 2021-2027", delineando le risorse disponibili per settori chiave come l'innovazione, l'energia e la formazione, e le concrete opportunità che si aprono per il sistema produttivo locale. Un intervento di particolare attualità sarà quello di Roberto Serra, che esplorerà "Costruire il futuro: l’impatto dell’intelligenza artificiale nell’edilizia". Sarà un'occasione per comprendere come l'AI stia ridefinendo le competenze necessarie in un settore tradizionalmente radicato, ma in rapida evoluzione.



L'evento prevede un dibattito con i partecipanti a partire dalle ore 19, offrendo un'importante occasione di confronto e approfondimento diretto con i relatori. I lavori si chiuderanno alle 19:30. L'iniziativa rappresenta un appuntamento interessante per imprenditori, professionisti e tutti coloro che intendono cogliere le opportunità offerte dalla Transizione 5.0. Si informa inoltre che l'evento è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi professionali.



Nella foto: Maria Amelia Lai