Cor 10:38 Ad Alghero arretrano i tavolini Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune esprime soddisfazione per il fatto che, i due stalli di via Garibaldi (fronte porto turistico) sino stati liberati dai tavolini e restituiti alla loro originaria funzione



ALGHERO - Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune esprime soddisfazione per il fatto che, come richiesto nei giorni scorsi con un appello rivolto al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, i due stalli di via Garibaldi sono stati liberati dai tavolini e restituiti alla loro originaria funzione; infatti in queste ore è stata posizionata la segnaletica, orizzontale e verticale, che riserva a queste categorie di utenti la sosta e il parcheggio.



«E’ un atto di civiltà e rispetto dei diritti delle persone con limitate possibilità motorie contenendo, al tempo stesso, l’espansione dei tavolini» ha commentato il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, ritenendo che il suolo pubblico deve essere occupato con criteri di sostenibilità e di qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di “suolo pubblico” ossia contemperando le esigenze della vivibilità e fruibilità dei luoghi pubblici anche grazie ad un parcheggio riservato per le auto delle persone con limitate possibilità motorie.



«Si chiede espressamente l’intensificazione dei controlli per garantire la fruizione pubblica degli spazi e, come stabilito dal regolamento in vigore, che tutte le attività commerciali espongano le planimetrie del suolo occupato, come avviene per il listino prezzi dei prodotti somministrati. E’ un atto di chiarezza a cui tutti hanno diritto di accedere» ha concluso il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune