Cartina Antica, partnership Confcommercio

ALGHERO - Anche quest’anno la Cartina Antica di Alghero prosegue la sua tradizione di valorizzazione delle botteghe storiche dedicate alla lavorazione e alla vendita del vero corallo locale, simbolo identitario della Riviera del Corallo. Per l’edizione in corso, il main partner sarà Confcommercio del Nord Sardegna, che ha scelto di affiancare questo progetto di promozione e tutela delle eccellenze artigianali e commerciali di Alghero.



L’apertura di una delle sedi di Confcommercio proprio ad Alghero rappresenta un segnale importante e tangibile di vicinanza al territorio. Secondo il presidente locale della Confcommercio, Massimo Cadeddu "La scelta di sostenere la Cartina Antica di Alghero conferma la volontà dell’associazione di essere presente al fianco degli operatori economici locali, in particolare di uno dei comparti commerciali più caratteristici e identitari di Alghero: quello del Corallium Rubrum, il prezioso corallo rosso del Mediterraneo che da secoli caratterizza la nostra tradizione artigiana, richiamando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo" .



“L’inserimento di Confcommercio del Nord Sardegna come main partner non è solo un riconoscimento del valore storico, culturale ed economico del comparto coralliero algherese, ma rappresenta anche un importante sostegno concreto alle piccole e medie imprese che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva questa straordinaria tradizione” rafforza il concetto di parntership e collaborazione, Salvatore Brichetto vicepresidente Confcommercio Nord Sardegna. Questa collaborazione costituisce un esempio virtuoso di sinergia tra associazioni di categoria e realtà imprenditoriali locali, a beneficio dell’intero tessuto economico e culturale della città di Alghero.