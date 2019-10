Condividi | Red 17:04 Sabato mattina, si recheranno nell’ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, in Via Columbano, per incontrare il rappresentante del Governo catalano Gustau Navarro i Barba, al quale esprimeranno tutta la solidarietà della cittadinanza algherese Sostegno alla Catalogna: iniziativa ad Alghero



ALGHERO - Alghero rappresenterà la vicinanza alla Catalogna con un’iniziativa del sindaco Mario Conoci, del presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore e di tutti i capigruppo consiliari. Sabato 19 ottobre, alle 11.30, si recheranno nell’ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya, in Via Columbano, per incontrare il rappresentante del Governo catalano Gustau Navarro i Barba, al quale esprimeranno tutta la solidarietà della cittadinanza algherese. Verrà ribadito il sostegno al popolo catalano in questo momento di forte tensione, a conferma che la strada giudiziaria che si è perseguita in luogo della politica porta ad inasprire i conflitti, non certo a risolverli.



