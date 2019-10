Condividi | Red 18:16 L’Amministrazione comunale di Alghero vuole valutare l’ipotesi dell’ampliamento del servizio di raccolta dei rifiuti nella zona. L’incontro pubblico è previsto nella sala convegni de Lo Quarter, martedì 22 ottobre, alle 17.30 Porta a porta a Carrabuffas: incontro a Lo Quarter



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Alghero vuole valutare l’ipotesi dell’ampliamento del servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta” nella zona di Carrabuffas. Il miglioramento del servizio anche nell’agro è un obbiettivo che l’Assessorato comunale all’Ambiente intende raggiungere, razionalizzando il ritiro per favorire l’intercettazione di maggiori quantità di frazioni recuperabili e al contempo eliminare l’isola ecologica esistente nella zona, utilizzata erroneamente per il conferimento di rifiuti da parte di non residenti.



Per discutere dell'iniziativa, è stato fissato un confronto con i residenti dell'agro di Carrabuffas, così da condividere con gli abitanti la convenienza della proposta. L'incontro pubblico con l'Amministrazione è previsto nella sala convegni de Lo Quarter, martedì 22 ottobre, alle 17.30. Tutti i residenti sono invitati a partecipare.