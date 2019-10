Condividi | Red 23:09 Domani, venerdì 18 ottobre, sono in programma due iniziative che rientrano nel calendario di eventi ideato dal Comune ad ottobre per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici Aree verdi, bene da tutelare a Sassari



SASSARI - Domani, venerdì 18 ottobre, sono in programma due iniziative che rientrano nel calendario di eventi ideato dal Comune di Sassari ad ottobre per sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e dei cambiamenti climatici. Dalle 10, nella sala conferenze della biblioteca di Piazza Tola, si terrà la conferenza “Aree verdi naturali e aree verdi cittadine: un bene da tutelare”, organizzata dai Rotaract club Sassari, Sassari nord e Sassari Silki Uniss, in collaborazione con l’agenzia Forestas e con il patrocinato dal Comune.



L'appuntamento è inserito nell'ambito dell'agenda 2030 dell'Onu, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare sulla condizione della aree verdi della città e le modalità di riqualificazione delle stesse. Al termine del convegno, ci si sposterà nel parco di Via Venezia, dove saranno piantati alcuni alberi.