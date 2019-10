Condividi | Red 16:12 «È in fase di definizione anche la procedura per la linea di Li Lioni», ha dichiarato il sindaco Sean Wheeler, dopo l´accordo trovato con il Comune di Sassari, che trasporterà sui propri mezzi i bambini residenti all´Appiu Scuolabus Porto Torres, trovato accordo per Appiu



PORTO TORRES – Nei giorni scorsi, il Comune di Porto Torres ha trovato l'accordo con il Comune di Sassari, che trasporterà sui propri scuolabus i bambini residenti all'Appiu. Per quanto riguarda invece la linea di Li Lioni, l'Amministrazione comunale turritana ha attivato le procedure per far ripartire la linea.



«L'Amministrazione comunale – spiega il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler – come dichiarato anche durante l'ultimo Consiglio comunale del 3 ottobre, non ha mai smesso di sondare tutte le possibilità per garantire il servizio di scuolabus per l'agro. Una delle soluzioni da subito messe in campo è stata interloquire con il Comune di Sassari e, in ottica di Rete metropolitana, collaborare per permettere ai bambini dell'Appiu di raggiungere i plessi scolastici. Il via definitivo all'accordo tra le due Amministrazioni è stato trovato nei giorni scorsi. Stiamo lavorando anche per Li Lioni e la soluzione più opportuna è quella di riattivare la linea: il lavoro dei nostri assessori è stato unitario e la richiesta fatta ai nostri uffici è chiara e posso dire che la procedura è in via di definizione».



«Mi preme sottolineare – conclude il primo cittadino – come in questo arco di tempo le famiglie non sono state mai lasciate sole. Allo stesso tempo, la vicenda è stata strumentalizzata politicamente, ma siamo stati invece sempre trasparenti. L'Amministrazione ha promosso diversi incontri e si è resa disponibile sia alle spiegazioni, sia al confronto, senza interrompere mai il dialogo con le famiglie residenti nell'agro; a questo si è affiancato il lavoro politico delle commissioni consiliari. Ora, con queste due soluzioni per l'Appiu e per Li Lioni, come ampiamente anticipato durante il Consiglio comunale di due settimane fa, mettiamo la parole fine alle polemiche». Commenti PORTO TORRES – Nei giorni scorsi, il Comune di Porto Torres ha trovato l'accordo con il Comune di Sassari, che trasporterà sui propri scuolabus i bambini residenti all'Appiu. Per quanto riguarda invece la linea di Li Lioni, l'Amministrazione comunale turritana ha attivato le procedure per far ripartire la linea.«L'Amministrazione comunale – spiega il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler – come dichiarato anche durante l'ultimo Consiglio comunale del 3 ottobre, non ha mai smesso di sondare tutte le possibilità per garantire il servizio di scuolabus per l'agro. Una delle soluzioni da subito messe in campo è stata interloquire con il Comune di Sassari e, in ottica di Rete metropolitana, collaborare per permettere ai bambini dell'Appiu di raggiungere i plessi scolastici. Il via definitivo all'accordo tra le due Amministrazioni è stato trovato nei giorni scorsi. Stiamo lavorando anche per Li Lioni e la soluzione più opportuna è quella di riattivare la linea: il lavoro dei nostri assessori è stato unitario e la richiesta fatta ai nostri uffici è chiara e posso dire che la procedura è in via di definizione».«Mi preme sottolineare – conclude il primo cittadino – come in questo arco di tempo le famiglie non sono state mai lasciate sole. Allo stesso tempo, la vicenda è stata strumentalizzata politicamente, ma siamo stati invece sempre trasparenti. L'Amministrazione ha promosso diversi incontri e si è resa disponibile sia alle spiegazioni, sia al confronto, senza interrompere mai il dialogo con le famiglie residenti nell'agro; a questo si è affiancato il lavoro politico delle commissioni consiliari. Ora, con queste due soluzioni per l'Appiu e per Li Lioni, come ampiamente anticipato durante il Consiglio comunale di due settimane fa, mettiamo la parole fine alle polemiche».