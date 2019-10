Condividi | Red 17:23 Ieri notte, la Polizia di Stato, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato a piede libero un giovane nuorese trovato in possesso di marijuana Spaccio: denunciato nuorese



NUORO – Proseguono gli interventi nel Nuorese finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri notte (giovedì), la Polizia di Stato, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, ha denunciato a piede libero un giovane nuorese trovato in possesso di marijuana.



La perquisizione, effettuata dal personale della Sezione Volanti nel domicilio del giovane, già noto alle Forze dell'ordine, ha premesso di trovare circa 90grammi di marijuana. La droga è stata trovata nella camera da letto, nascosta dietro una cassettiera, suddivisa in due involucri di cellophane trasparente posto sottovuoto.



Altra sostanza stupefacente (una polvere finissima di infiorescenze il cui principio attivo è sempre riconducibile alla Cannabis) è stata ritrovata in un comodino racchiusa in un contenitore in vetro. Il giovane, terminati gli accertamenti di rito, è stato deferito all'Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.