Nell'ambito dell'azione a tutela delle entrate a contrasto dell'evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore agricolo di Pula Imprenditore agricolo evade il Fisco per 55mila euro



PULA - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore agricolo di Pula. L'indagine è scatata dopo l’analisi delle informazioni acquisite nel corso dei controlli sul territorio e dal successivo approfondimento effettuato con la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



Il successivo confronto delle preliminari informazioni acquisite con le risultanze contabili e gli ulteriori approfondimenti nei clienti del verificato, ha evidenziato che l'imprenditore agricolo, a fronte di proventi percepiti anche a mezzo di bonifici bancari, non ha provveduto ad emettere la relativa fattura e ad indicare gli stessi nelle relative dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette ed Iva. L'attività ispettiva si è conclusa con la constatazione, per l'anno di imposta 2014, di ricavi non fatturati e non dichiarati per complessivi 50.035euro ed un'evasione Iva. per 5.003euro.