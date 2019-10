Condividi | Cor 13:15 A Sassari chiunque lo desideri può adottare un´area verde. Il bando è sempre aperto e dà la possibilità di prendersi cura di uno spazio pubblico. L´adozione e la sponsorizzazione riguardano azioni di allestimento, miglioramento estetico, manutenzione e cura del patrimonio vegetale Adotta un´area verde, bando a Sassari



SASSARI - Possono partecipare organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini, che scelgono di gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria di una determinata area verde, dove sarà possibile installare cartelli istituzionali che indicano chi ha “adottato” e cura lo spazio. L'avviso è una delle occasioni di collaborazione tra Amministrazione e cittadini per valorizzare il bene comune, aumentare il senso civico e sottolineare come le aree pubbliche siano un patrimonio di tutti.



Nell'ultimo periodo alcune attività del centro storico hanno adottato aree verdi, migliorando il decoro urbano, contribuendo al potenziamento del ruolo funzionale svolto dal verde sulla qualità della vita e allo stesso tempo riducendo le spese a carico del Comune per la gestione degli spazi. Altri spazi, come la zona dedicata ai cani di Baddimanna e alcune rotatorie verdi, sono curati da anni da privati.



