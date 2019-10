Condividi | A.B. 19:09 Falsa partenza per l'Amatori Alghero. 7-30 il risultato della partita che ha opposto gli algheresi al Cus Torino, valida per la prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie A. La formazione algherese non è riuscita a contenere i piemontesi, che sono riusciti a portarsi a casa cinque punti Rugby: esordio amaro a Maria Pia, passa Torino



ALGHERO - E’ stato il Cus Torino a vincere lo scontro con l’Alghero nella prima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie A di rugby. I piemontesi sono riusciti a segnare 4 mete, centrando anche il bonus e tornando così a casa con 5punti in valigia. La formazione di casa ha messo in evidenza alcuni punti deboli dovuti alla mancanza di confronti con altre formazioni di livello. In campo vecchi e nuovi giocatori, che devono sicuramente ancora trovare la giusta amalgama. Durante gli 80’ disputati, si è visto anche buon gioco da parte dei padroni di casa, che hanno sicuramente un ampio margine di miglioramento. Nel XV di partenza schierato oggi, anche i nuovi arrivi Tongia, Poloni, Alegiani, Michel. Con loro, anche Cimardi, vecchia conoscenza dell’Alghero.



Passando alla cronaca della gara, il Torino trova i primi punti già al 3' su piazzato con Reeves. Passano cinque minuti e lo stesso numero 10 piemontese raddoppia allo stesso modo, facendo salire il punteggio sullo 0-6. L’Alghero studia l’avversario, cerca di prendere le misure, ma ancora la squadra ospite sorprende i catalani e va in meta con Cruciani che con la trasformazione di Reeves porta il Cus sullo 0-13. L’Alghero muove il punteggio al 24’, con una bella azione dell’argentino Michel che regala i primi 5punti ai locali. Punti che diventano 7 con la trasformazione di Micheli. I torinesi restano in inferiorità numerica per un giallo a Pedicini, ma nonostante questo trovanno ancora la via della meta con Monfrino. Un calcio piazzato sbagliato da parte del numero 10 algherese Micheli, chiude il primo tempo sul 7-18.



Nel secondo tempo, cambia poco. Gioco con azioni più rallentate e spezzettate, con l’Alghero che deve sostituire alcuni titolari a causa di lievi infortuni. A trovare la via della meta è sempre il Cus, prima con Cisi (Reeves trasforma) e, allo scadere, con Sacco, per il 7-30 finale. Alghero dunque a bocca asciutta all’esordio. Nel prossimo turno, l’avversario sarà il Parabiago.



AMATORI ALGHERO. CUS TORINO 7-30:

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Alegiani, Delrio, Serra (25'st Bombagi), Pesapane, Micheli, Michel (30'st Catania), Tongia (35'st Navarro), Sciacca (38'st Ziani), Cimardi, Fall, Paco, Stefani (40 Ilie), Salaris, Poloni (38'st Gabbi). Coah Roberto Palomba.

CUS TORINO: Columbo, Monfrino (38'st Caputo), Cisi, Bussolino, Civita (16'st Sacco), Reeves, Cruciani, Ursache, Pedicini, Merlino, Perrone (38'st Caiazzo), Guzman, Racca, Novello, Modonutto (30'st Spinelli). Coach Luca D’Angelo.

ARBITRO: Francesco Meschini di Milano.

