Confronto Legambiente-Regione

Questa mattina, si è svolto un incontro tra Legambiente Sardegna con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per illustrare il documento scaturito dalla conferenza del 7 ottobre, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti



CAGLIARI - Questa mattina (lunedì), si è svolto un incontro tra Legambiente Sardegna, rappresentata dal presidente regionale Annalisa Colombu e dal presidente del Comitato scientifico regionale Vincenzo Tiana, con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas per illustrare il documento scaturito dalla conferenza del 7 ottobre, che ha visto la partecipazione di numerosi esperti. Legambiente ha svolto un'ampia illustrazione dei temi trattati e, a conclusione, Solinas ha dato la disponibilità per proseguire il confronto in seguito.



