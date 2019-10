Condividi | Red 17:17 Il personale della Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Tonara, durante un´operazione di controllo del territorio, ha scoperto, in località Leitzai, nelle campagne di Tiana, una coltivazione di Cannabis, perfettamente mimetizzata nella folta vegetazione Tiana: sequestrata piantagione di Cannabis



TIANA - Il personale della Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Tonara, durante un'operazione di controllo del territorio, ha scoperto, in località Leitzai, nelle campagne di Tiana, una coltivazione di Cannabis, perfettamente mimetizzata nella folta vegetazione. Dopo una meticolosa perlustrazione della zona, piuttosto impervia, sono state rinvenute circa novanta piante.



Avviate le prime indagini, è stato concordato con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Oristano di sradicare la piantagione, provvedendo al sequestro delle piante e dei diversi attrezzi da lavoro presenti sul posto. Una dettagliata comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Oristano. TIANA - Il personale della Stazione forestale e di vigilanza ambientale di Tonara, durante un'operazione di controllo del territorio, ha scoperto, in località Leitzai, nelle campagne di Tiana, una coltivazione di Cannabis, perfettamente mimetizzata nella folta vegetazione. Dopo una meticolosa perlustrazione della zona, piuttosto impervia, sono state rinvenute circa novanta piante.Avviate le prime indagini, è stato concordato con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Oristano di sradicare la piantagione, provvedendo al sequestro delle piante e dei diversi attrezzi da lavoro presenti sul posto. Una dettagliata comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Oristano.