Cor 18:44 Furto in profumeria: tre denunce ad Alghero La merce asportata dal reparto profumeria, del valore di circa 1000,00 euro, era stata nascosta all’interno di zaini e borse rivestite con materiale antitaccheggio



ALGHERO - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Alghero ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria tre cittadini, nello specifico un uomo e due donne, tutti stranieri, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di Alghero.



In particolare, dopo che la sala operativa del Commissariato algherese ha ricevuto la segnalazione del furto presso un punto vendita cittadino dedito alla vendita di prodotti per la persona, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti sul posto, rintracciando ed identificando due donne come presunte autrici del furto. La merce asportata dal reparto profumeria, del valore di circa 1000,00 euro, era stata nascosta all’interno di zaini e borse rivestite con materiale che permetteva di schermare quanto occultato al loro interno, consentendo dunque di oltrepassare le barriere antitaccheggio senza attivazione dell’allarme.



Dopo immediate indagini, gli agenti sono risaliti anche all’identità del terzo soggetto complice del furto presso l’esercizio commerciale. I tre cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato.