Cor 11:08 «Ricatti e melma, Alghero regredisce»



ALGHERO - «Crediamo che gli algheresi siano poco interessati alle "baruffe" della maggioranza che con il sindaco Cacciotto amministra la città. La nostra comunità è interessata a capire se dopo un anno e mezzo questa amministrazione e questo sindaco hanno la forza, le competenze e la capacità di fare il bene di Alghero. I recenti cambi di casacca dei consiglieri e la delegittimazione politica di assessori costituiscono la prova della decomposizione di una maggioranza "posticcia", priva dei più elementari presupposti e di valori e obbiettivi comuni. Il lessico utilizzato dal sindaco, che parla espressamente di "ricatti", rende evidente la totale assenza di collante ideale».



«Ma fa emergere anche il fallimento di una rabberciata ipotesi di maggioranza basata sulla "valorizzazione delle differenze", che costituiva una formula per giustificare il tentativo di mettere assieme valori e obbiettivi politici fino a quel momento contrapposti. Questa esperienza politica va a passi veloci verso la dissoluzione. Con senso di responsabilità mettiamo in evidenza che non gioiamo per questa "caporetto" che rischia di creare danni irreversibili alle famiglie e alle imprese algheresi» sottolineano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia.



«Auspichiamo che Cacciotto dimostri finalmente di avere la capacità di prendere in mano le redini della maggioranza e della Giunta, smetta di galleggiare in questa melma amministrativa e assuma finalmente iniziative politiche serie, sganciate da questa propaganda martellante che cerca di contrabbandare il "nulla cosmico" come attivismo e raggiungimento di obbiettivi straordinari. Gli algheresi sono stanchi di questo teatrino e di queste scene da avanspettacolo e vorrebbero che venissero affrontati i problemi di una città che oggi sta regredendo politicamente, culturalmente ed economicamente» chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia.