S.A. 19:52 Multa con PagoPa: è una truffa Truffa online che sta interessando alcuni sassaresi: tramite mail o smartphone viene intimato di pagare urgentemente una multa con PagoPa, ma è un raggiro



SASSARI - Arriva anche a Sassari, sugli smartphone di tante persone, la truffa online delle multe da pagare con PagoPa. Un sms, una notifica online, una mail con cui si intima di saldare una sanzione al codice della strada tramite piattaforma PagoPa. Sembra tutto vero, ma è una truffa. Molti cittadini si sono rivolti in questi giorni al Comando della Polizia locale, soprattutto tramite le stazioni mobili presenti al centro, allarmati per il messaggio. Fortunatamente queste persone hanno chiesto aiuto alle istituzioni competenti e hanno così evitato che fossero loro rubati soldi se non addirittura prosciugato il conto. Come sempre, nei casi di truffa online, si invita il destinatario a pagare con urgenza pena l’aumento dell’importo da corrispondere, creando uno stato d’ansia che spesso porta a commettere gravi errori.



«È fondamentale verificare sempre l’indirizzo del mittente che corrisponda a quello ufficiale – sottolinea il Comando di via Carlo Felice-. Spesso gli indirizzi presentano errori ortografici o grammaticali (es:supportfrgouv.com) e che il sito sia protetto da un certificato di sicurezza accertabile dalla presenza dell’icona “lucchetto” posizionata nella barra degli indirizzi del browser e dall’indirizzo che inizia con “https://” e non semplicemente “http://”»



La Polizia locale e il sito PagoPa non richiedono mai di comunicare con tale modalità informazioni personali quali dati dell’istituto di credito, password o numeri di bancomat o carta di credito; quando si utilizza un computer è importante verificare il link, per visualizzare l’indirizzo web reale che appare nella finestra in anteprima. Il Comando di Polizia locale effettua le notifiche delle violazioni al codice della strada per il tramite della piattaforma “send” e invia gli identificativi univoci di pagamento rispettando termini e modalità previsti dallo stesso codice. Non intima pagamenti entro 72 ore dal ricevimento dell’avviso. Ogni dubbio in ordine alle richieste di pagamento di sanzioni al codice della strada può essere chiarito contattando l’ufficio sanzioni ai recapiti 079279142-19-59 e al numero verde della centrale operativa 800615125 e 079274100.