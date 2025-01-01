Alguer.it
Cronaca › L´avvertimento di Pirisi: via la scritta
Cor 9:34
L´avvertimento di Pirisi: via la scritta
«Cancellazione immediata di questa scritta, che non rappresenta in alcun modo la nostra comunità». Il presiedete del Consiglio comunale di Alghero avverte: il proprietario adotti le misure necessarie per la rimozione. Qualora ciò non avvenisse, le autorità competenti provvederanno d´ufficio
L´avvertimento di Pirisi: via la scritta

ALGHERO - «Alghero è e rimane una città della pace, della tolleranza e dell'accoglienza, dove tutti sono benvenuti e dove la diversità è valorizzata. Chiediamo pertanto la cancellazione immediata di questa scritta, che non rappresenta in alcun modo la nostra comunità. Nel caso in cui l'edificio interessato sia di proprietà privata, ci si aspetta che il proprietario adotti le misure necessarie per la rimozione. Qualora ciò non avvenisse, le autorità competenti provvederanno d'ufficio alla rimozione di tale scritta, affinché la nostra città possa continuare a essere un luogo sicuro e rispettoso per tutti i cittadini e i visitatori». La presidenza del Consiglio comunale di Alghero, a distanza di diverse settimane, prende pubblicamente posizione contro la vergognosa scritta antisemita presente sulla facciata di un edificio all’angolo tra via Porrino e via Sant’Agostino [LEGGI].
