Trofeo A112 Abarth Yokohama: Scalabrin vince in Costa Smeralda



OLBIA - Sono cinque le vittorie stagionali ottenute da Raffaele Scalabrin e Giulia Paganoni che, al Rally Costa Smeralda storico, onorano nel migliore dei modi la recente vittoria assoluta del Trofeo, aggiudicandosi con autorità la gara primeggiando in tutte le nove speciali disputate; a tenere loro testa ci hanno provato Matteo Armellini e Marco Comunello che, al rientro in gara dopo diversi mesi, si sono dovuti accontentare del secondo posto. Alle stelle la felicità di Giuseppe Cazziolato, che a Porto Cervo ha colto il suo primo podio assoluto in coppia con Giancarlo Nolfi. Soddisfatto anche Nicolino Catgiu, che si è rifatto della delusione del Lana di giugno, mantenendo la promessa di portare al traguardo il navigatore Matteo Grosso: ci sono riusciti cogliendo la quarta posizione. Sul gradino numero cinque, salgono Maurizio Ribaldone e Guido Zanone, che conquistano i punti necessari per vincere la classifica finale del “Gruppo 1”.



A chiudere la sequenza dei classificati, i locali Gabriele Ruzittu e Pasqua Pirina, alla lora gara d'esordio nel Trofeo. Gara sfortunata per Giacomo Domenighini e Vincenzo Torricelli, che viaggiavano nelle zone alte avvicinandosi all'obbiettivo del terzo posto assoluto di Trofeo, quando un'uscita di strada nel corso della quinta prova ha messo fine alla loro gara; stesso problema nel quale sono incappati Giancarlo Nardi e Paola Costa nel penultimo tratto cronometrato, mentre erano terzi assoluti. Sono stati invece dei problemi meccanici a costringere al ritiro Denis Letey con Erik Robbin e Marco Gentile con Jenny Maddalozzo.



Il Trofeo si conclude quindi, con la vittoria di Scalabrin e Paganoni, con Cazzaro e Brunaporto secondi e Fiora con Soffritti terzi. Scalabrin vince anche l'Under 28, Meggiarin e Zanet la femminile, Soffritti la “Vintage” e Ribaldone il “Gruppo 1”. Vincitori e vinti si ritroveranno tra qualche giorno per la cerimonia delle premiazioni che si svolgerà sabato 26 ottobre alla Fiera di Padova, nel corso della mostra Auto Moto d'Epoca; l'evento è fissato per le 17, nello stand dell'Automobile club d'Italia Aci storico, nel padiglione numero 3.



Classifiche dopo il Rallye Elba. Assoluta: 1) Scalabrin 77, 2) Cazzaro 45, 3)Fiora 40, 4) Domenighini 33, 5) Gallione 29. Gruppo 1: Ribaldone. Femminile: Meggiarin. Under 28: Scalabrin. Vintage: Soffritti.



