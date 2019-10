Camminate tra gli Ulivi, non ad Alghero

21/10/2019 Latte ovino: via libera al Fondo nazionale «Un provvedimento importante, un aiuto concreto per i nostri pastori e per sostenere l’intera filiera del comparto ovicaprino scommettendo anche su ricerca e nuove tecnologie per rilanciare un settore vitale per l’economia sarda», afferma l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, a Mazara del Vallo per partecipare alla riunione della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome