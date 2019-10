Condividi | Red 10:19 E’ possibile conciliare la lingua della finanza con le lingue minoritarie ed dialetti? Si proverà a dare una risposta nel convegno, che si terrà sabato dal titolo “Lingua e linguaggio nell’informazione finanziaria”, che vuole indagare se e come le tutele legislative europee e nazionali a favore delle lingue non ufficiali possano trovare applicazione nel mondo della finanza Finanza e lingue minoritarie ad Alghero



ALGHERO - E’ possibile conciliare la lingua della finanza con le lingue minoritarie ed dialetti? Da Alghero si proverà a dare una risposta con un convegno, che si terrà sabato 26 ottobre dal titolo “Lingua e linguaggio nell’informazione finanziaria”, che vuole indagare se e come le tutele legislative europee e nazionali a favore delle lingue non ufficiali possano trovare applicazione nel mondo della finanza, sempre più internazionale e caratterizzato da una terminologia che deve essere fruibile in tutti i Paesi dell'Unione europea. La scelta di Alghero non è casuale, in quanto sede di una minoranza linguistica, la catalana, nella sua variante, appunto, algherese, all’interno della Sardegna, regione dove si parla, per di più, una storica lingua.



L’appuntamento è nel cuore del centro storico, nel complesso monumentale di San Francesco, in Via Carlo Alberto 46, alle 11.30. Interverranno, nell'ordine, il presidente di Omnium cultural de l’Alguer Stefano Campus, la docente dell' Università degli studi di Sassari Monica Cossu, Paolo Maggini (dell'Ufficio Informazione mercati della Consob) ed il segretario generale dell'Associazione italiana intermediari dei mercati finanziari Gianluigi Gugliotta. Alle 13.10, spazio alla tavola rotonda con la partecipazione dei relatori ed una sessione di domande e risposte coordinate da Giovanni Seu, in cui si approfondiranno tematiche proposte dal pubblico.



L'iniziativa si svolge nell'ambito degli eventi per il mese dell'educazione finanziaria, promosso dal Comitato per la programmazione ed il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che ha in calendario varie centinaia di iniziative per una capillare diffusione della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia. L'evento è organizzato da "KnowDo 360/365" e si svolgerà con il patrocinio del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari e dell'Assosim.