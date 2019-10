Condividi | Cor 10:21 I lavoratori della Petrolchimica costretti a viaggiare su mezzi vecchi e deteriorati. Nell´immagine le condizioni dei sedili. Tutto questo quando vengono annunciati nuovi mezzi Arst per la provincia di Sassari «Ecco come viaggiamo nei bus di Alghero»



ALGHERO - Ecco le condizioni dei mezzi che vengono utilizzati per portare noi lavoratori della Petrolchimica, da Alghero a Porto Torres. Stiamo parlando di automezzi degli anni 2000 con circa 20 anni di servizio, aria condizionata non funzionante, sporchi (l'immagine è scattata in questi giorni). La denuncia arriva dagli operai algheresi costretti a salire in mezzi vetusti e maleodoranti nonostante l'annuncio dei nuovi bus da parte dell'Arst [



«Tutte le segnalazioni fatte da me, e da i miei colleghi tramite i canali ufficiali sono cadute nel vuoto» lamentano i pendolari che chiedono voce per far emergere il problema. Ovviamente - sottolineano con amarezza - paghiamo tutti un regolare e costoso abbonamento.



