Terremoto a Oristano, indagato il manager Assl

ORISTANO - E' un vero e proprio terremoto quello che travolge il mondo della sanità ad Oristano. Al lungo elenco di indagati per le presunte assunzioni pilotate di infermieri, ostetriche e lavoratori interinali all'Ospedale San Martino, si è aggiunge da queste ore un nuovo nome, quello del direttore generale della Assl di Oristano Mariano Meloni. Come riportato dall'Unione Sarda, l'avviso di garanzia emesso dalla Procura sarebbe stato notificato dalla Guardia di Finanza al manager della Assl nella giornata di ieri.