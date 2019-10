Condividi | Antonio Burruni 23:06 L´algherese centra l´ottavo titolo iridato imponendosi nella gara Raw del World powerlifting championships organizzato dall´Ipl-International powerlifting league a Limerick. Il presidente dell´Asd Sardegna Powerlifting torna dall´Irlanda anche con un argento conquistato nella gara Equipaggiata e, complessivamente, con i due record mondiali della categoria Stacco Mirko Calisai campione del mondo



ALGHERO - Mirko Calisai è ancora campione del mondo. L'algherese centra l'ottavo titolo iridato imponendosi nella gara Raw del World powerlifting championships organizzato dall'Ipl-International powerlifting league a Limerick.



Calisai, presidente dell'Asd Sardegna Powerlifting torna dall'Irlanda anche con un argento conquistato nella gara Equipaggiata e, complessivamente, con i due record mondiali della categoria Stacco. Nella gara Raw, l'algherese ha alzato 215chilogrammi (nuovo record del mondo) nelle prime due prove, per poi vedersi annullare il terzo stacco a 221chilogrammi.



Nell'Equipaggiata, la sfida è stata un appassionante testa a testa con il beniamino di casa, l'irlandese Barry Smith. Calisai ed il suo avversario hanno alzato entrambi 200chilogrammi nella prima prova e 215 nella seconda. Nella terza, l'algherese (leggermente più leggero del suo avversario) ha sollevato 221chilogrammi, mentre Smith ha alzato mezzo chilo in più, che è bastato per aggiudicarsi l'oro. A quel punto, nella quarta prova extra, che valeva per il record del mondo, ma non per la classifica, Mirko Calisai ha alzato 225chilogrammi, mentre Barry Smith ha fallito i 225,5. A fine gara, tanti atleti si sono stretti a Mirko per fargli i complimenti, ammirandone la tecnica di stacco.



Nella foto: Mirko Calisai Commenti ALGHERO - Mirko Calisai è ancora campione del mondo. L'algherese centra l'ottavo titolo iridato imponendosi nella gara Raw del World powerlifting championships organizzato dall'Ipl-International powerlifting league a Limerick.Calisai, presidente dell'Asd Sardegna Powerlifting torna dall'Irlanda anche con un argento conquistato nella gara Equipaggiata e, complessivamente, con i due record mondiali della categoria Stacco. Nella gara Raw, l'algherese ha alzato 215chilogrammi (nuovo record del mondo) nelle prime due prove, per poi vedersi annullare il terzo stacco a 221chilogrammi.Nell'Equipaggiata, la sfida è stata un appassionante testa a testa con il beniamino di casa, l'irlandese Barry Smith. Calisai ed il suo avversario hanno alzato entrambi 200chilogrammi nella prima prova e 215 nella seconda. Nella terza, l'algherese (leggermente più leggero del suo avversario) ha sollevato 221chilogrammi, mentre Smith ha alzato mezzo chilo in più, che è bastato per aggiudicarsi l'oro. A quel punto, nella quarta prova extra, che valeva per il record del mondo, ma non per la classifica, Mirko Calisai ha alzato 225chilogrammi, mentre Barry Smith ha fallito i 225,5. A fine gara, tanti atleti si sono stretti a Mirko per fargli i complimenti, ammirandone la tecnica di stacco.Nella foto: Mirko Calisai