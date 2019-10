Condividi | Cor 11:42 La Giunta comunale decide di riaprire per 30 giorni i termini per la presentazione delle osservazioni al Piano Particolareggiato del Centro Storico di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia Piano Centro Storico: riaperte le osservazioni



ALGHERO - Tutti i cittadini e imprese interessate avranno la possibilità di formulare e protocollare in Comune, per i prossimi 30 giorni, nuove osservazioni al Piano Particolareggiato del Centro Storico di antica e prima formazione di Alghero e Fertilia. Lo ha deliberato la Giunta comunale riunitasi nella giornata di giovedì su proposta del servizio di Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico.



Il Piano approvato dal Consiglio nel dicembre 2018, aveva in realtà già aperto - come prescritto dalla vigente normativa - il tempo delle osservazioni nei mesi di marzo e aprile del 2019, ricevendo 26 osservazioni. La nuova amministrazione però, ha ravvisato la necessità di riaprire i termini, «alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini interessati» recita la delibera.



La giunta presieduta dal sindaco Mario Conoci, ha anche considerato che «non sussistono disposizioni legislative, normative e regolamentari che impediscano la riapertura dei termini, dovendosi pacificamente ritenere che il termine dei 60 giorni è da ritenersi obbligatorio nella misura in cui non è essenzialmente possibile ridurlo ma nulla osta, salvo la salvaguardia della tempestività dell'azione amministrativa, ad un suo prolungamento». Commenti