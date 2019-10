Condividi | Cor 16:55 L´assemblea riconferma tutti i membri del Consiglio d´Amministrazione della Cantina Santa Maria la Palma: Mario Peretto, Francesco Pinna, Daniele Zappelloni, Salvatore Serra, Gianfranca Pirisi, Milena Dardi e Mario Moro Riconfermato in blocco il CdA in Cantina



ALGHERO - Squadra che vince, non cambia. Così l'assemblea dei soci della Cantina Santa Maria la Palma di Alghero riunita sabato in azienda, riconferma in blocco il Consiglio d'Amministrazione uscente anche per i prossimi tre anni.



Assemblea molto partecipata, dentro una sala riunioni gremita. Dopo la presentazione del bilancio e delle prospettive future dell'azienda da parte del presidente uscente Mario Peretto, si sono tenute le votazioni per il rinnovo del nuovo Consiglio d'Amministrazione.



Tutti riconfermati i candidati uscenti: Mario Peretto, Francesco Pinna, Daniele Zappelloni, Salvatore Serra, Gianfranca Pirisi, Milena Dardi e Mario Moro. Un evidente riconoscimento al gran lavoro portato avanti negli ultimi anni in cantina.



