Marijuana a Oliena, 4 arresti

OLIENA - Dalle prime ore del mattino (martedì) è in corso una attività finalizzata alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare con la quale il Gip di Nuoro ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei comuni di residenza nei confronti di 3 olianesi e di 1 fonnese, per l'illecita coltivazione di una piantagione di marijuana sita nel comune di Oliena, e numerose perquisizioni. Nel corso delle indagini la Squadra Mobile ha tratto in arresto in flagranza di reato, nel mese di agosto, altre due persone e ha proceduto al sequestro di una piantagione composta da 461 piante di cannabis.