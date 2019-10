Condividi | Cor 11:00 Nella giornata di mercoledì, davanti al giudice dell’udienza preliminare, sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura per l’acquisto di due macchinari radiogeni destinati al controllo dei bagagli nello scalo di Alghero Abuso d´ufficio in Sogeaal, in 5 dal Giudice



ALGHERO - Porte aperte in Tribunale a Sassari. Nella giornata di domani (mercoledì), davanti al giudice dell’udienza preliminare, sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti di cinque persone accusate, a vario titolo, di abuso d’ufficio in concorso.



I fatti risalgono al periodo tra luglio 2015 e maggio 2016. Le contestazioni, invece, per l’acquisto ad opera della Sogeaal – la società di gestione dell’aeroporto di Alghero – di due macchinari radiogeni destinati al controllo dei bagagli nello scalo.



Una operazione che secondo l'accusa avrebbero prodotto illecitamente una compravendita da 436mila euro. Domani di fronte alla Gup Carmela Rita Serra compariranno l'ex direttore Sogeaal, l'ex manager della società aeroportuale algherese, l'allora direttore centrale della Regolazione aerea Enac, il responsabile vendite della Smith Detection Italia srl e il direttore vendite della stessa società.