Tavolo affollato con le associazioni agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Agci Sardegna, Confcooperative, Legacoop, Uecoop, Uci, Più Sardegna, Liberi Agricoltori Sardegna, Assolatte, Confindustria, Oilos, Cooperativa Allevatori Ovini, Associazione interprovinciale pastori sardi ed i consorzi di tutela Bellanova ai Pastori: basta azioni spot



CAGLIARI - La Ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, impegnata a Cagliari nel tavolo "Latte Ovino". Una presenza in Sardegna, come lei stesso precisa, «per ascoltare i rappresentanti della filiera, a iniziare dai pastori, e dare il contributo necessario. Lavorare insieme è l'unico modo per evitare il ripetersi di situazioni emergenziali».



«Non servono azioni spot ma una programmazione di medio lungo periodo che dia prospettiva e dignità a un prodotto simbolo dell’Italia nel mondo come il Pecorino Romano. E per farlo abbiamo bisogno di Contratti di filiera, tracciabilità e programmazione produttiva» precisa la Ministra.



