Vertenza latte, Solinas chiede il Tavolo a Roma

CAGLIARI – Questa mattina (martedì), il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha incontrato a Villa Devoto il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova. L'esponente del Governo è giunta a Cagliari per partecipare al tavolo sulla vertenza latte con l’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, le organizzazioni di categoria ed i rappresentanti dei pastori e degli industriali



«Abbiamo discusso su un quadro complessivo delle politiche agricole e degli spazi di collaborazione tra Ministero e Regione», ha dichiarato Solinas. «Il tema principale è stato la questione del latte che, come concordato con il ministro Bellanova, bisogna risolvere in tempi brevi, attivando un tavolo al Ministero per dare pieno sostegno alla filiera del latte ovino e garantire ai nostri pastori un giusto prezzo per il loro lavoro, sollecitando anche una regolazione dell’offerta del Pecorino romano per evitare la sovrapproduzione».



«Il nostro obiettivo, ora, è dare risposte immediate al mondo delle campagne che da troppo tempo aspetta interventi concreti per il rilancio di un settore vitale per la nostra economia», ha concluso il governatore dell'Isola. I lavoratori del comparto aspettano azioni chiare da parte dal mondo politico, a tutti i livelli, dal Governo alla Regione.



